Бизнес стали проверять на 10% реже в Нижегородской области

В Нижегородской области зафиксировали сокращение числа проверок бизнеса региональными и муниципальными органами контроля на 10%. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин на встрече с региональным Уполномоченным по защите прав предпринимателей Павлом Солодким.
По словам главы региона, в регионе снижается нагрузка на добросовестный бизнес. Проверки проводятся точечно в местах, где наиболее высокая вероятность ущерба и нарушений.
«Вместе с тем число выявленных нарушений по итогам этих проверок не только не увеличилось, но и, наоборот, снизилось почти на 20 процентов», — сообщил Глеб Никитин.
За последние три года в регионе отмечается тенденция к росту количества субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2025 году увеличилось количество самозанятых граждан и вновь зарегистрированных ИП, что говорит о достаточно благоприятном деловом климате.
По информации Павла Солодкого, в прошлом году на рассмотрении аппарата находилось 289 обращений от предпринимателей, 220 из них были обработаны. В 50% случаях права бизнесменов были полностью восстановлены. В основном предприниматели сталкивались с проблемами в сфере уголовного преследования. Например, они не могли добиться возбуждения дел после того, как столкнулись с мошенниками. Также поступали жалобы, связанными с налоговыми вопросами, действиями контрольно-надзорных органов и др.
«Благодаря совместной работе с федеральными и региональными ведомствами удалось отложить до конца 2025 года запрет на продажу немаркированных остатков, а также продлить до марта 2026 года сроки ввода таких товаров в оборот и разрешение на хранение, транспортировку и маркировку остатков, что позволило предпринимателям адаптироваться к новым требованиям», — сообщил Павел Солодкий.
По словам уполномоченного, продолжается совместная работа с прокуратурой по снижению административного давления на бизнес со стороны органов контроля и надзора. В частности, с предпринимателей не взыскали штрафы на сумму более 5,6 млн рублей. Была ликвидирована и задолженность перед бизнесменами по государственным и муниципальным контрактам на сумму более 64 млн рублей.
В прошлом году Нижегородская область заняла второе место в национальном рейтинге инвестиционного климата в России. Такого показателя помогли достичь мероприятия в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Ранее мы писали, что число миллионеров выросло на 16% за год в Нижегородской области.