Бизнес стали проверять на 10% реже в Нижегородской области

По информации Павла Солодкого, в прошлом году на рассмотрении аппарата находилось 289 обращений от предпринимателей, 220 из них были обработаны. В 50% случаях права бизнесменов были полностью восстановлены. В основном предприниматели сталкивались с проблемами в сфере уголовного преследования. Например, они не могли добиться возбуждения дел после того, как столкнулись с мошенниками. Также поступали жалобы, связанными с налоговыми вопросами, действиями контрольно-надзорных органов и др.