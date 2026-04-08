Как волгоградцы встретят день рождения Виктора Лосева под звездами?

На уникальную программу «Антигравитация» приглашает 10 апреля Волгоградский планетарий.
10 апреля Волгоградский планетарий приглашает на уникальную программу, построенную на синтезе трех искусств — музыки, поэзии и живописи.
Программа называется «Антигравитация». Это музыкально-поэтический вечер, посвященный 100-летию со дня рождения художника Виктора Лосева.
Артисты выступят на сцене под куполом планетария — на фоне звезд и проекций живописных произведений, которые меценаты передадут в этот день на выставку «100 друзей художника Виктора Лосева».
Ее открытие запланировано на 15 мая в здании 1-ой пожарной части Царицына с каланчой.
Выставка будет положена в основу постоянной экспозиции Музея Виктора Лосева, который по решению губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова будет создан в историческом здании в этот юбилейный год.
На сегодняшний день свои коллекции живописи и графики Виктора Лосева решили передать для создания нового музея Банк "Национальный стандарт (235 произведений) и президент Волгоградской государственной медицинской академии профессор Владимир Петров (14 произведений).
10 апреля, в развитие темы, в Волгограде состоятся три знаковых мероприятия. Утром в Доме архитекторов откроется небольшая выставка-исследование «Архитектурная графика Виктора Лосева». Днем в выставочном зале Волгоградского музея изобразительных искусств им. И. И. Машкова состоится торжественная церемония передачи меценатами коллекций для создания нового музея. А вечером — программа «Антигравитация» в планетарии.
Музыка прозвучит в исполнении джазовой певицы Ирины Аксёновой и группы «Терра», поэзия Павла Артемьева — в прочтении актера Игоря Мишина.
Это будут композиции о природе человека и творчества.
Напомним, Виктор Лосев родился 10 апреля 1926 года в Красной Слободе. В 1950 году окончил Саратовское художественное училище и приехал в послевоенный Сталинград. В 1952 — 1969 работал в Художественном фонде регионального отделения Союза Художников СССР и, одновременно, — на улицах, создавая хронику строительства нового города. В 1970 году окончательно выбрал путь свободного художника. Его музами были город и горожане.
«Сегодня он один из самых популярных персонажей волгоградской истории, — комментирует Дмитрий Грушевский — куратор юбилейной программы мероприятий, посвященной 100-летию со дня рождения художника, которая реализуется на территории России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, — за 10 лет, с 2015 по 2025 годы изданы его биография, путеводитель “10 мест художника Виктора Лосева”, на центральной набережной в Волгограде появилась скульптура “Виктор Лосев на пленэре”, по городу курсирует “Трамвай Виктора Лосева”, ежегодно проводится фестиваль “Извините, Вы не видели Лосева?” — художники выходят на улицы, создают произведения искусства и дарят их прохожим».
Мероприятие приурочено также к празднованию Дня мецената и благотворителя 13 апреля 2026 года в России.
Начало музыкально-поэтического вечера «Антигравитация» 10 апреля в 19:00 в Волгоградском планетарии. 12+