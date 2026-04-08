Фестиваля ГТО среди трудовых коллективов пройдет в Красноярске 11−12 апреля

Участники продемонстрируют свои навыки в испытаниях комплекса ГТО: бег на длинную дистанцию, упражнения на пресс, отжимания, подтягивания и эстафета ГТО. Также команды будут соревноваться в творческом конкурсе «Мы — команда ГТО». По предварительным заявкам, фестиваль соберет 35 команд, представляющих организации и предприятия Красноярского края. Возраст участников — от 25 до 64 лет (по восемь человек в каждой команде). Команда-победитель получит право представлять Красноярский край на Всероссийском этапе фестиваля ГТО среди трудовых коллективов, который состоится в Салехарде. Церемония награждения состоится 12 апреля в ФОК «Олимпиец».