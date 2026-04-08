В Красноярском крае 1405 детей вновь обрели семью

Красноярский край стал участником проекта «Вызов».

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае в 2025 году 1405 детей вновь обрели семью, их забрали из социальных учреждений. Причем 307 ребятишек вернулись к своим кровным родителям, которые исправились и доказали, что могут заботиться о них. Остальных передали опекунам или усыновителям.

Как сообщает министерство социальной политики, край стал одной из 14 территорий, где внедряют специальный проект «Вызов». Его цель — сократить число детей в стационарных учреждениях на четверть.

Работа идет по всем направлениям. Так, в школах, больницах, садиках применяют новые подходы к работе с семьями, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Созданы социальные гостиницы для матерей с детьми. Для молодых мам, которые сами воспитывались в детских домах, открыли комнаты совместного проживания с младенцами. Для семей с низким доходом открыли «Семейные мастерские». И многое другое. По итогу количество семей в социально опасном положении снизилось на 33%.

В 2026 году краевые власти планируют совершенствовать региональную программу.