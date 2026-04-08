В Калининградской области отгрузили первую партию российских ТВ-приставок

Первую партию отечественных ТВ-приставок Wink Box Mini отгрузили на заводе «Цифровые Телевизионные Системы» в Калининградской области. Такая работа отвечает задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Общий вес первой поставки составил 8 тонн — это 21 500 ТВ-приставок. Для их перевозки потребовались две большегрузные фуры. Ежедневно завод способен производить до 2400 приставок, одно устройство выпускается каждые 15−20 секунд. Над выполнением заказа трудятся более 70 человек. Предприятие планирует отгрузить еще почти 50 тыс. устройств.
Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных отметил, что по итогам 2025 года электроника стала одной из самых растущих отраслей в калининградской промышленности. Также он подчеркнул, что вклад предприятий кластера «Технополис GS», в который входит компания «Цифровые телевизионные системы», особенно важен при развитии восточных муниципалитетов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.