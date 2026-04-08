Имущество экс-судьи Хахалевой намерены обратить в доход РФ

Согласно данным суда, иск об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества в рамках мероприятий, проводимых на основании федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» подан Генеральной прокуратурой РФ. Ответчиками выступают Елена Хахалева, ее сестра — судья Арбитражного суда Краснодарского края Наталия Хахалева, а также Роберт Хахалев и Ольга Хахалева. Иск принят судом к производству.
Ранее в правоохранительных органах сообщали, что, предварительно, бывший заместитель председателя Краснодарского краевого суда Елена Хахалева и ее сестра, судья Арбитражного суда Краснодарского края Наталия Хахалева являлись доверенными лицами экс-председателя Совета судей России, судьи Верховного суда в отставке Виктора Момотова. Мужем Елены Хахалевой являлся криминальный авторитет Роберт Хахалев (в 2004 году брак фиктивно расторгнут).
Высшая квалификационная коллегия судей РФ ранее направила в Генпрокуратуру материалы для проведения антикоррупционных проверок в отношении четверых судей Краснодарского края, в том числе судьи Арбитражного суда Краснодарского края Наталии Хахалевой, сестры объявленной в розыск судьи Елены Хахалевой.