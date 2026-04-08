Предприятиям АПК Красноярского края предлагают компенсацию затрат на строительство жилья для специалистов

В краевом Минсельхозе открыт отбор на получение субсидии. Сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также агропромышленным предприятиям компенсируют из краевого бюджета 50% стоимости затрат на строительство жилья для предоставления в найм специалистам, проживающим и работающим на селе.
На эти цели в рамках ведомственного проекта «Комплексное развитие сельских территорий» в 2026 году предусмотрено 77,1 млн рублей.
«Поддержка сельхозтоваропроизводителей, которые готовы обеспечить жильем работников — одна из инициативных мер. Создание комфортных жилищных условий способствует созданию семей, закреплению специалистов на предприятиях. Фонд служебного жилья в аграрном секторе — необходимая составляющая для повышения качества жизни на селе, привлечения в отрасль специалистов», — отметил министр сельского хозяйства Красноярского края Дмитрий Воропаев.
Компенсацию части затрат на строительство получат сельскохозяйственные товаропроизводители, агропромышленные предприятия, которые ввели в эксплуатацию жилые дома или квартиры, предназначенные для предоставления по договорам найма гражданам, проживающим и работающим на селе, либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там.
Документы на участие в отборе в Минсельхозе края принимают до 16 апреля 2026 года включительно. Второй отбор на получение этого вида поддержки запланирован на сентябрь.