Предприятиям АПК Красноярского края предлагают компенсацию затрат на строительство жилья для специалистов

Компенсацию части затрат на строительство получат сельскохозяйственные товаропроизводители, агропромышленные предприятия, которые ввели в эксплуатацию жилые дома или квартиры, предназначенные для предоставления по договорам найма гражданам, проживающим и работающим на селе, либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там.