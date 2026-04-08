В Калининградской области за год промышленное производство выросло на 28,1%

В лидерах — добыча полезных ископаемых.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области в феврале объёмы промышленного производства выросли на 28,1% по сравнению с таким же месяцем 2025 года. Об этом сообщает Калининградстат.

Добыча полезных ископаемых увеличилась в 2,7 раза, производство электроэнергии — на 11,8%. В обрабатывающих производствах объёмы в среднем выросли на 27,9%, в частности по отраслям:

пищевые продукты — на 31,9%; обработка древесины и производство изделий из дерева кроме мебели — в 2,7 раза; лекарства — в 4,1 раза; компьютеры, электронные и оптические изделия — в 8,1 раза; автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы — на 10,9%.

Производства, в которых в регионе отмечено снижение объёмов выпуска:

напитки — на 48,8%; текстильные изделия — на 76,1%; одежда — на 31,8%; электрическое оборудование — на 39,6%; мебель — на 11,4%.

В Калининградской области прибыль предприятий за год выросла на 83,5%.