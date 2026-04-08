Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ветер не покидает Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Еще один день непогоды спрогнозировали в краевой столице.

В Красноярске 9 апреля прогнозируется ухудшение погодных условий. По данным синоптиков Среднесибирского УГМС, в городе усилится ветер, порывы могут достигать 22 метров в секунду.

При таких погодных условиях возрастает риск падения деревьев, рекламных конструкций и других объектов. Жителям рекомендуют соблюдать меры безопасности: не укрываться под деревьями, возле остановок, рекламных щитов и недостроенных зданий, не проводить работы на высоте, а также не оставлять автомобили вблизи потенциально опасных конструкций и линий электропередачи.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по номеру экстренных служб 112.

Добавим, что сильный ветер держится в краевой столице уже несколько дней.16+