Ветер не покидает Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Еще один день непогоды спрогнозировали в краевой столице.
В Красноярске 9 апреля прогнозируется ухудшение погодных условий. По данным синоптиков Среднесибирского УГМС, в городе усилится ветер, порывы могут достигать 22 метров в секунду.
При таких погодных условиях возрастает риск падения деревьев, рекламных конструкций и других объектов. Жителям рекомендуют соблюдать меры безопасности: не укрываться под деревьями, возле остановок, рекламных щитов и недостроенных зданий, не проводить работы на высоте, а также не оставлять автомобили вблизи потенциально опасных конструкций и линий электропередачи.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по номеру экстренных служб 112.
Добавим, что сильный ветер держится в краевой столице уже несколько дней.