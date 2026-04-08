Ветер не покидает Красноярск

При таких погодных условиях возрастает риск падения деревьев, рекламных конструкций и других объектов. Жителям рекомендуют соблюдать меры безопасности: не укрываться под деревьями, возле остановок, рекламных щитов и недостроенных зданий, не проводить работы на высоте, а также не оставлять автомобили вблизи потенциально опасных конструкций и линий электропередачи.