В Биробиджане полиция и волонтеры вышли на улицы ради «Чистого поколения»

Биробиджан присоединился к масштабной профилактической операции «Чистое поколение». В День здоровья на самых оживленных улицах города высадился настоящий «десант» из полицейских, общественников и молодежных активистов. Цель проста, но крайне важна — вдохновить молодежь и взрослых на здоровый образ жизни. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Акция объединила самых разных людей: плечом к плечу с сотрудниками полиции шли волонтеры-медики, ребята из «Движения Первых» и представители Общественного совета при УМВД. Организаторы общались с прохожими, объясняя, что спорт и полезные привычки — это не только модно, но и жизненно необходимо.
— Мы хотим, чтобы у наших детей было светлое будущее без вредных привычек и правонарушений. Подобные акции — это отличный способ напомнить о важности здорового выбора, — отметила член Общественного совета при УМВД России по ЕАО Ирина Оводова.
Прохожим вручали яркие памятки и брошюры, в которых коротко и ясно изложены советы по сохранению здоровья и юридические последствия пагубных пристрастий. Жители Биробиджана с интересом включались в диалог, соглашаясь, что «Чистое поколение» начинается с каждого из нас.
