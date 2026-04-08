Опубликованы фото нижегородской школы «Изограф» после капремонта

Капитальный ремонт завершился в здании школы искусств и ремесел имени А. С. Пушкина «Изограф», расположенной на улице Ульянова, 11 в Нижнем Новгороде. 8 апреля его посетил глава города Юрий Шалабаев.
Школа была открыта в начале 1990-х годов. Изначально была ориентирована на детей с ограниченными возможностями. Располагалась в деревянном доме в районе площади Сенной, который был признан аварийным и сегодня попал в зону строительства метро.
Нынешнее здание также нуждалось в капремонте, который к настоящему моменту завершен. Сейчас образовательное учреждение проходит процедуру лицензирования. После этого оно сможет принять детей.
В общей сложности в школе по различным направлениям занимается более 1,2 тысяч воспитанников, в том числе 77 ребят с нарушениями слуха и речи.
«Дополнительное образование долгое время было обделено в части материального обеспечения, а сейчас на него обращаем особое внимание», — отметил Юрий Шалабаев, напомнив, что недалеко от зданий школы недавно был открыт после капремонта Дворец детского творчества имени Чкалова.
Как рассказала директор школы искусств и ремёсел имени Пушкина Галина Савкина, в образовательном учреждении реализуется 31 образовательная программа художественной направленности, причем часть из них предусматривает дистанционное обучение.
«Надеемся, что в течение двух недель у нас завершатся процедуры лицензирования, и к 1 мая будем готовы встретить здесь наших ребятишек. И они, и родители, и мы, педагоги, долго этого ждали», — подчеркнула она.