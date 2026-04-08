Травянистые почвы более эффективно удерживают углерод

Открытие ученых расширяет знания о механизмах накопления углерода в различных экосистемах.

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Почвоведы Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и Федерального исследовательского центра «Почвенный институт им. В. В. Докучаева» обнаружили способность травянистых почв накапливать больше углерода, чем это делают лесные почвы. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Авторы работы провели комплексный сравнительный анализ общих запасов органического углерода и азота в верхнем слое почв лесных и травянистых экосистем.

«Полученные данные показали, что, вопреки общепринятым представлениям, почвы травянистых экосистем могут превосходить лесные почвы по запасам органического углерода и азота», — говорится в сообщении.

Выводы авторов расширяют знания о механизмах накопления углерода в различных экосистемах, а также «подчеркивают фундаментальную роль органоминеральных взаимодействий и кальция в связывании и стабилизации органического вещества почвами», уточнили в МГУ.

Результаты исследования опубликованы в журнале Forests.