Травянистые почвы более эффективно удерживают углерод

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Почвоведы Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и Федерального исследовательского центра «Почвенный институт им. В. В. Докучаева» обнаружили способность травянистых почв накапливать больше углерода, чем это делают лесные почвы. Об этом сообщила пресс-служба вуза.