Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградка пыталась заработать на инвестициях в криптовалюту и потеряла 800 тысяч рублей

Девушка нарвалась на мошенников, которые убедили ее установить приложение и через него закидывать деньги.

27-летняя жительница Калининграда пыталась заработать на инвестициях в криптовалюту и потеряла 800 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Известно, что девушка в мессенджере откликнулась на предложение хорошо заработать на крипте и продолжила общение с неизвестным уже в личной переписке. «Специалист» убедил ее установить специальное приложение для инвестиций. На «инвестиционный кошелек» жертва внесла 800 тысяч рублей.

Вывести вложенные средства и якобы полученную прибыль не получилось. Заведено уголовное дело.