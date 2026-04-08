Калининградка пыталась заработать на инвестициях в криптовалюту и потеряла 800 тысяч рублей

27-летняя жительница Калининграда пыталась заработать на инвестициях в криптовалюту и потеряла 800 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.
Известно, что девушка в мессенджере откликнулась на предложение хорошо заработать на крипте и продолжила общение с неизвестным уже в личной переписке. «Специалист» убедил ее установить специальное приложение для инвестиций. На «инвестиционный кошелек» жертва внесла 800 тысяч рублей.
Вывести вложенные средства и якобы полученную прибыль не получилось. Заведено уголовное дело.