В Музей Мирового океана в Калининграде привезли 100 редких раковин морских моллюсков

Сегодня о представителях семейства Стромбид, их уникальном строении, жизнедеятельности и ареале обитания известно большое количество информации. Стромбиды теплолюбивы и обитают в тёплых водах Тихого, Индийского и Атлантического океанов. Несмотря на видовое разнообразие, они имеют характерный для семейства признак — утолщённую наружную губу с характерным вырезом, в который улитка, осматриваясь, выводит свой правый глаз, располагающийся на конце длинного глазного стебля, — рассказали в музее.