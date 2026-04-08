В Музей Мирового океана в Калининграде привезли 100 редких раковин морских моллюсков

В Калининград привезли 100 редких раковин морских моллюсков. Коллекцию можно увидеть в Музее Мирового океана. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе учреждения.
Фонды музея пополнились коллекцией раковин моллюсков семейства Стромбид. Среди них есть множество редких видов — стромбус-олди, стромбус-петух, стромбус-бык и стромбус-голиаф.
Сегодня о представителях семейства Стромбид, их уникальном строении, жизнедеятельности и ареале обитания известно большое количество информации. Стромбиды теплолюбивы и обитают в тёплых водах Тихого, Индийского и Атлантического океанов. Несмотря на видовое разнообразие, они имеют характерный для семейства признак — утолщённую наружную губу с характерным вырезом, в который улитка, осматриваясь, выводит свой правый глаз, располагающийся на конце длинного глазного стебля, — рассказали в музее.
В некоторых раковинах сохранилась роговая крышечка. По форме она напоминает коготь и используется стромбидами для передвижения прыжками. «Даже тяжёлая раковина не мешает моллюску активно прыгать, спасаясь от хищников. Основу их питания составляют водоросли и частички разложившихся остатков животных и растений», — отметили эксперты.
Сейчас редкую коллекцию можно увидеть в экспозиционном корпусе «Глубина» и в Морском выставочном центре в Светлогорске. Часть раковин расположат в ещё закрытой «Лаборатории Жизни» в корпусе-шаре «Планета Океан».
