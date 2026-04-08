Правила пассажирских перевозок изменятся в Волгоградской области

В Волгоградской области одобрены изменения в региональное законодательство, затрагивающие регулярные пассажирские перевозки. В первую очередь они касаются подтверждения прав на осуществление перевозок по межмуниципальным маршрутам, сообщили в облдуме.

Так, предлагается упразднить выдачу свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту, а право на работу подтверждать записью в соответствующем реестре. Также будут расширены полномочия исполнительного органа Волгоградской области в части ведения таких реестров и карт.

На заседании профильного комитета облдумы, где был рассмотрен законопроект, пояснили, что эти изменения были подготовлены в связи со вступлением в силу новых федеральных норм, которые регулируют эту сферу.

Региональные законодатели считают, что принятие данного законопроекта позволит избежать правовых коллизий и обеспечит стабильную работу транспортной отрасли Волгоградской области.

