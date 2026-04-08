Приём заявок на Премию Столля 2026 продлится до 29 апреля

Приём заявок на Премию имени Вильгельма Столля (12+) продлится до 29 апреля включительно. К участию приглашаются предприниматели Воронежской области и всего Черноземья.
Организаторы подчёркивают: победа в Премии — это не только престижная награда, но и реальные возможности для масштабирования дела, привлечения партнёров и укрепления репутации. «Премию Столля не зря называют “бизнес-Оскаром” Черноземья. Победа в премии — это не только статуэтка, внимание СМИ и признание со стороны коллег и представителей власти. Это, в первую очередь, источник вдохновения для владельца бизнеса и его команды. Понимание что ты — лучший из лучших дает очень мощный энергетический импульс для дальнейшего развития. Об этом говорят все победители прошлых лет, именно это ценят. Призываю всех предпринимателей подать заявку на премию. Даже сама процедура оформления заявки — это повод провести внутренний управленческий аудит, который может подсказать какие-то решения для усиления своих позиций на рынке, а участие в очных защитах позволит получить очень ценное экспертное мнение от топовых предпринимателей, лидеров рынка», — отметила руководитель оргкомитета Премии имени Вильгельма Столля, председатель Общественной палаты Воронежской области, член Гражданского собрания «ЛИДЕР» Наталия Хван.
В этом году представлены пять номинаций: «За реализацию значимого для региона проекта в сфере предпринимательства», «Успешный молодежный бизнес», «Бизнес, проверенный временем», «Экорешения и развитие бизнеса» — номинация 2026 года, отражающая актуальные тренды и спецноминация народного признания «Креатив в квадрате» (для бизнесменов Воронежской, Липецкой, Белгородской, Тамбовской и Курской областей).
Жюри Премии вправе учреждать дополнительные номинации, отмечая наиболее яркие и оригинальные бизнес-проекты. В прошлом году одной из таких стала номинация «Бизнес в полете». Виктория Замуруева, руководитель сети центров воздушной гимнастики, поделилась своими впечатлениями: «Для меня большая честь и приятная неожиданность, что учредили специальную номинацию, учитывающую особенности моего дела. Приятно, что признание нашёл наш, казалось бы, маленький, но такой важный проект. Эта награда подтверждает: даже самые смелые цели достижимы».
Заявочная кампания завершится через три недели. Организаторы оказывают помощь в оформлении документов, гарантируют конфиденциальность сведений и объективность оценки, а также призывают предпринимателей не откладывать подачу заявок.
Победители юбилейного сезона уже ощутили на себе магию Премии им. В. Столля, они советуют коллегам не бояться и пробовать свои силы:
«Мы участвовали в Премии Столля с инвестиционным проектом, в который было вложено около 500 миллионов рублей. Результат работы — двукратный рост производства. Этот проект достоин внимания! Не сомневайтесь — участвуйте! — рассказал Вадим Мурашкин, ООО “РЯБА” (Хохольский р-н), победитель в основной номинации “За реализацию значимого для региона проекта в сфере предпринимательства”.
«Премия даёт бесценное: возможность проверить себя здесь и сейчас, понять, на что ты способен сегодня. Поэтому наш совет — пробуйте, дерзайте, двигайтесь только вперёд!» — передал эстафету опыта новому поколению бизнесменов Александр Никитин, ООО «Интеллектуальные комплексы автоматики» (Воронеж), призер номинации «Бизнес, проверенный временем».
«Раньше мы полностью сосредотачивались на работе, но в прошлом году пришло время заявить о себе на таком значимом конкурсе. Будущим участникам Премии советуем: будьте смелыми, открытыми к новому! Только пробуя, можно понять, на что ты действительно способен» — раскрыл секреты успеха Панкратов Владислав, представитель победителя в номинации «Успешный молодежный бизнес», заместитель директора ООО ТПК «Максимум».
Подать заявку можно по 29 апреля на сайте Форума и Премии в разделе «Премия».
Телефон для справок:
+7 (901) 092−81−02.
+7 (910) 349−85−10.
Электронная почта: premia@forumstollya.ru
Первая Премия имени Вильгельма Столля была вручена в Воронеже в 2015 году. Она учреждена Гражданским собранием «ЛИДЕР» по инициативе главы региона и является знаком высокого признания заслуг предпринимателей в экономическом и социальном развитии области.
Мероприятие проводится при поддержке Правительства Воронежской области, Гражданского собрания «ЛИДЕР», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес».
Мероприятия реализуются в рамках нацпроектов «Эффективная и конкурентная экономика» и «Туризм и гостеприимство».