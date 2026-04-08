«Работают по всем каналам одновременно»: россиянам рассказали о новых трендах в сфере цифрового мошенничества

«В конце 2025 года мы зафиксировали волну целевых атак на медицинские учреждения в России: вредоносные письма рассылались от имени страховых компаний и больниц и были связаны, например, с жалобами пациентов в рамках ДМС. Уже в феврале 2026 года аналогичные подходы начали применять против промышленных предприятий: письма имитировали уведомления о якобы выявленных нарушениях, а внутри архивов, как и ранее, скрывался бэкдор BrockenDoor, позволяющий получать удаленный доступ к устройствам и похищать данные. Также в январе 2026 года была зафиксирована масштабная кампания группировки Silver Fox: организации получали письма под видом уведомлений от налоговых органов. Всего за месяц обнаружено более 1 600 таких сообщений; в атаках использовались ранее неизвестные загрузчики и Python-бэкдор ABCDoor», — комментирует Андрей Ковтун, руководитель группы защиты от почтовых угроз в «Лаборатории Касперского».