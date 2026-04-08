В хабаровском музее представили фотографии Дальнего Востока XIX-XX веков

Выставка «Амурский край в фотографиях второй половины XIX — начала XX века» начала работать в Хабаровском краевом музее им. Н. И. Гродекова. Экспозицию открыли в соответствии с целями национального проекта «Семья», сообщили в Министерстве культуры Хабаровского края.
Совместный проект объединил коллекции Гродековского музея и петербургского музейно-выставочного центра «РОСФОТО». Например, там представлены оригинальные снимки Владимира Ланина, коллекцию первого фотографа Хабаровска Эмиля Нино и его сыновей. также экспозиция включает этнографические снимки и виды города.
Музейно-выставочный центр «РОСФОТО» предоставил оригинальные работы Владимира Солдатова, сделанные им в экспедициях 1909−1913 годов. Экспозицию дополняют комментарии и цитаты из полевых дневников фотографа, где текст и изображение имеют равное значение. Выставка будет работать до 14 июня.
«Это не просто снимки — это диалог между прошлым и настоящим. Глядя на работы Ланина, Нино и Солдатова, мы не только видим, как строились наши города, но и чувствуем дух людей, которые жили здесь и осваивали этот край. Мы очень рады, что совместный проект с РОСФОТО позволил показать хабаровчанам свидетельства той эпохи в более полном объеме», — подчеркнул генеральный директор музея им. Гродекова Иван Крюков.
