54 человека пострадали из-за вспышки норовирусной инфекции в Урене

В результате массового отравления в Уренском округе пострадали 54 человека. Все они обратились в Центральную районную больницу в период с 5 по 7 апреля. Госпитализация потребовалась пятерым пациентам, четверо из которых — дети. Об этом сообщил глава местного самоуправления Сергей Бабинцев.