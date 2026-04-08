54 человека пострадали из-за вспышки норовирусной инфекции в Урене

Госпитализация потребовалась пятерым пациентам, четверо из которых — дети.

Источник: Комсомольская правда

В результате массового отравления в Уренском округе пострадали 54 человека. Все они обратились в Центральную районную больницу в период с 5 по 7 апреля. Госпитализация потребовалась пятерым пациентам, четверо из которых — дети. Об этом сообщил глава местного самоуправления Сергей Бабинцев.

Предположительно, местные жители могли заразиться норовирусом второго типа из-за однократного попадания сточных или паводковых вод в водопровод. Очаг инфекции сконцентрирован в микрорайоне, охватывающем улицы Контакт, Беляева, Коммунистическая, Ленина и Речная — от центра города до района Черёмушки.

Расследование обстоятельств произошедшего ведет региональный Роспотребнадзор. Специалистами ведомства организован постоянный лабораторный мониторинг качества питьевой воды в распределительной сети, а также проводится исследование биологического материала, отобранного у заболевших граждан. Также Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.