«Ты грустишь», «Часики» и новые хиты: в Светлогорске пройдёт сольный концерт певицы Валерии

Народная артистка России, выпускница Гнесинского института и многократный лауреат ключевых музыкальных премий, Валерия за годы карьеры вышла далеко за пределы отечественной эстрады. В её биографии — выступления на мировых площадках вроде Royal Albert Hall и Apollo Theatre, сотрудничество с Робином Гиббом, гастроли с Simply Red и дуэты с Патрисией Каас. Кроме того, Валерия остаётся единственной российской артисткой, появившейся на обложке Billboard.