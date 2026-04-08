Массовое отравление в Урене: жителям настоятельно советуют кипятить воду

Источник заражения кишечной инфекцией в Урене мог находиться в водопроводной воде. Об этом заявил глава местного самоуправления Уренского округа Сергей Бабинцев.
По его словам, жителям ни в коем случае нельзя пить сырую воду, даже после мытья посуды и фруктов рекомендуется споласкивать их кипяченой водой.
Бабинцев рассказал, что в торговые сети завезут дополнительно бутилированную воду.
«Никакой паники. Надеюсь, что вспышку вируса мы локализовали», — подчеркнул он.
Проведение комплекса санитарно‑противоэпидемических мероприятий в связи с регистрацией острых кишечных инфекций организовано управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области.
Населению рекомендуют соблюдать правила личной и общественной гигиены.
По факту массового отравления возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СКР.
Напомним, что с 5 по 7 апреля в городскую больницу Уренского округа с признаками пищевого отравления доставлены несколько человек.
Школы и детсады сегодня переведены на дистанционный режим работы.