Нижегородцам дали советы, как защититься от аллергии

Через две недели начнется цветение главного аллергена — березы.

Источник: Время

Жителям Нижегородской области посоветовали несколько способов защиты от весенней аллергии. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем канале «Бокал прессека» в MAX.

«Временно откажитесь от выездов за город и длительных прогулок по паркам, где цветение идет более бурно. Если вас уже мучают зуд век, чихание, заложенность носа или кашель, обязательно используйте антигистаминные препараты, назальные спреи и глазные капли (желательно по назначению вашего лечащего врача). Помните о риске перекрестной пищевой аллергии и придерживайтесь гипоаллергенной диеты. Избегайте орехов, косточковых фруктов (особенно яблок), моркови, петрушки и сельдерея», — говорится в сообщении.

Совсем скоро начнется весеннее цветение вяза и клена. Главный весенний аллерген — береза — начнет цвести не ранее, чем через две недели.

