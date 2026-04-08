В Красноярске с мужчины взыскали 65 тысяч рублей за расходы на тушение ландшафтного пожара

В Красноярске с местного жителя взыскали расходы на ликвидацию ландшафтного пожара, возникшего после неосторожного обращения с сигнальным пистолетом. Поводом для иска послужила проверка прокуратуры в рамках подготовки к пожароопасному сезону. Все произошло летом 2025 года на берегу реки Базаиха. Мужчина вместе с несовершеннолетним сыном заметил на склоне силуэт и решил, что это может быть медведь. Чтобы спугнуть его, он выстрелил в воздух из сигнальной ракетницы. После этого ребенок попросил разрешения сделать выстрел самостоятельно. Отец согласился, однако мальчик случайно нажал на спусковой крючок и направил заряд в склон. В результате загорелась трава и лес. Площадь возгорания составила 25 тыс. кв м. Ликвидировали пожар 17 человек и 4 единицы техники, — уточнили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края. Как отметили в ведомстве, сигнальное устройство предназначено исключительно для подачи сигналов бедствия и не может использоваться лицами младше 18 лет. Эти требования мужчина проигнорировал. По итогам проверки прокуратура подала иск о взыскании расходов на ликвидацию пожара. Суд удовлетворил требования, и с нарушителя взыскали 65 тысяч рублей. Решение уже исполнено. Напомним, что пожароопасный сезон стартовал ещё в 30 лесничествах Красноярского края.