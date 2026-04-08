В центре Перми с 10 апреля закроют проезд по улице Борчанинова

Проезд транспорта по участку улицы Борчанинова от Пермской до Екатерининской закроют с 10 апреля, сообщает Министерство транспорта Пермского края.
Ограничение будет действовать с 21:00 10 апреля до 16 июня. Исключение сделано только для трамваев.
Причина запрета — возобновление работ по капитальному ремонту улицы. Водителей просят с пониманием отнестись к ограничениям и заранее планировать маршрут поездок.
Напомним, недавно стало известно, что срок открытия улицы Бабушкина, которую использовали для объезда закрытого участка на шоссе Космонавтов, вновь перенесли. Теперь проезд обещают открыть 11 апреля.