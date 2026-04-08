Мобильные офисы ФНС примут жителей Иловли, Кумылженской и Волгограда

В Волгоградской области в конце апреля жители Иловли, станицы Кумылженской и Волгограда смогут обратиться за консультациями в мобильные офисы приема налогоплательщиков. Сотрудники налоговых органов будут работать с волгоградцами на базе МФЦ с 22 по 24 апреля.
График работы мобильных офисов:
Станица Кумылженская — 22 апреля с 09−00 до 12−00 — ГКУ ВО «МФЦ» (ул. Блинова, 1).
Рабочий поселок Иловля — 23 апреля с 10−00 до 12−00 — ГКУ ВО «МФЦ» (ул. Кирова, 48А).
Волгоград:
23 апреля — с 14−30 до 17−30 — МФЦ Дзержинского района (проспект им. Жукова, 125),
23 апреля — с 14−00 до 17−00 — МФЦ Ворошиловского района (ул. им. милиционера Буханцева, 20),
24 апреля — с 14−30 до 16−30 — МФЦ Тракторозаводского района (проспект им. В. И. Ленина, 211).
— Граждане могут получить в мобильных офисах ответы на вопросы по налогообложению, в том числе по декларированию доходов, полученных в 2025 году, об уплате имущественных налогов физических лиц и НДФЛ, о порядке получения налоговых льгот и вычетов, о налоге на профессиональный доход, о введении с 2026 года единого документа учета. Также специалисты инспекции проверят наличие задолженности по налогам и, при необходимости, предоставят квитанции для её уплаты. Посетителей проинформируют о возможностях электронных сервисов ФНС России, всем желающим предоставят доступ к интернет-сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», — уточняют в УФНС России по Волгоградской области.