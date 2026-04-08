Метеорологи предупреждают пермяков о начале снегопадов 9 апреля

Пермский край 9 апреля весну на время сменит зима. На регион надвигаются мощные снегопады. Пик придется на предстоящую ночь. Осадки в виде снега и мокрого снега пройдут повсеместно, за исключением южных частей региона, где ожидается дождь.
Днем зона осадков начнет смещаться на юг. В центральных и южных районах за счет обострения фронта интенсивность осадков вновь возрастет. Пермякам надо готовиться к образованию гололеда и отложению мокрого снега на провода.
Осадки сопроводит сильный ветер с порывами до 15−17 м/с. Ночная температура воздуха составит −6…-1 градус на севере и востоке, 0…+5 градусов — в центральных и южных районах. Дневной прогрев окажется слабым в пределах +2…+7 градусов, на крайнем юго-востоке до +10…+12 градусов и −3…-1 градус — на севере и востоке.
«Прирост высоты снежного покрова 10 апреля в центральной части региона достигнет 5−15 см», — прогнозирует пермский ЦГМС.