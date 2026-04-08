Донецкий музей — для сотен детей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Каникулы для 400 детей стали настоящим арт-приключением в Центре художественно-эстетического воспитания «Геликон» Донецкого республиканского художественного музея.
Благодаря обновлённой экспозиции и насыщенной программе школьники провели неделю отдыха с максимальной пользой и вдохновением. За это время гостями музея стали ученики более чем из 30 школ и лицеев города.
Для детей разного возраста были подготовлены: творческое занятие «Краски природы: узоры без кисти» — рисовали с помощью подручных материалов, мастер-классы по созданию коллажей в смешанной технике, интерактивные экскурсии по обновлённой экспозиции, где можно было не только смотреть, но и обсуждать, занятия по основам композиции и цветоведению — теория, которая сразу применялась на практике, арт-медитации и задания на развитие воображения.
Об этом сообщил ТГ-канал Минкульта ДНР.
16+