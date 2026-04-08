Три вида популярных БАД из России попали под запрет в Беларуси из-за витамина D3

БАД популярной российской компании попали под запрет в Беларуси из-за избытка витамина D3.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси под запрет попали популярные БАД российской компании «Эвалар». Подробности рассказали в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Так, под запрет попали биологически активные добавки к пище «Витамин Д3 форте/ Vitamin D3 forte», «Витамин Д3 максимум 2000 МЕ Эвалар» и «Витамин Д3 2000 МЕ Эвалар».

Причиной запрета российских БАДов стал избыток витамина D3 в продукции.

— В ходе санитарного надзора установлено, что содержание витамина D3 в суточной дозе БАДов в два — три раза превышает норму, — прокомментировали в центре.

Ранее БАД из Китая, Германии и ОАЭ попали под запрет в Беларуси — даже мультивитамины.

