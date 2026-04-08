Участник СВО из Волгограда получит 3 млн рублей за ранение

Клетский районный суд Волгоградской области принял решение, которое восстановило справедливость для участника специальной военной операции. Боец получил право на единовременную выплату в три миллиона рублей за ранение, которое он получил, выполняя свой долг, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.
Военнослужащий добровольно отправился в зону СВО в октябре 2022 года, став бойцом ЧВК «Вагнер». Уже в декабре того же года, участвуя в боевых действиях, он получил серьезное ранение. В результате этого ранения ему присвоили вторую группу инвалидности. Принимая решение, суд принял во внимание заключение военно-врачебной комиссии. Это заключение показало, что существует прямая связь между получением увечья и участием истца в СВО.
Суд признал за истцом право на выплату.