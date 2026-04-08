В подмосковном Можайске до конца года отремонтируют стадион «Спартак»

Стадион «Спартак» в Можайске Московской области реконструируют в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России». Завершить работы планируется в этом году, сообщили в подмосковном министерстве информации и молодежной политики.
Сейчас монолитные работы по возведению административно-бытового корпуса с трибунами выполнены более чем на 67%. Специалисты занимаются кровлей и подпорными стенами. В реконструкции объекта участвуют 36 человек и 5 единиц техники.
После реконструкции на стадионе «Спартак» появится современное футбольное поле с искусственным покрытием, системой дренажа и подогрева. На территории установят четыре осветительные мачты и электронное информационное табло. Трибуны, рассчитанные на 1562 зрителя, оборудуют защитным навесом. В административно-бытовом комплексе будут раздевалки для спортсменов и тренажерный зал.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.