Почти 200 молодых красноярцев проходят отбор на почётную караульную службу ко Дню Победы

Традиционно почётная караульная служба у Вечного огня на Площади Победы начинается за неделю до памятной даты. С 5 по 8 мая, а также 10 мая служба будет проходить с 10:00 до 14:00. В День Победы, 9 Мая, участники караула будут заступать на службу с 09:00 до 21:00. Также постовцы примут участие в торжественном прохождении парадных подразделений на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» в составе коробки проекта «Пост № 1 в городе Красноярске».