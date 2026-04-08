Почти 200 молодых красноярцев проходят отбор на почётную караульную службу ко Дню Победы

В Красноярске завершилась регистрация молодых людей для отбора в почётный караул, который примет участие в мероприятиях, посвященных празднованию 81‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В пресс-службе мэрии сообщили, что заявки подали 193 человека. Сейчас кандидаты отрабатывают базовые элементы службы: обращение с карабином, движение в смене часовых, занимаются строевой подготовкой. Завершится всё экзаменационным отбором, который определит, кто войдёт в итоговый состав почётного караула.
Традиционно почётная караульная служба у Вечного огня на Площади Победы начинается за неделю до памятной даты. С 5 по 8 мая, а также 10 мая служба будет проходить с 10:00 до 14:00. В День Победы, 9 Мая, участники караула будут заступать на службу с 09:00 до 21:00. Также постовцы примут участие в торжественном прохождении парадных подразделений на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» в составе коробки проекта «Пост № 1 в городе Красноярске».
«Пост № 1 — это не отдельное мероприятие, а ежедневная работа, проявление характера и уважения к памяти. У молодых людей оценивается не только уровень строевой подготовки. Мы обращаем внимание на ответственное отношение к тренировкам, стойкость духа и дисциплину», — отметил директор молодёжного центра «Патриот» Роман Данилов.
Помимо несения службы у Вечного огня, участники движения «Пост № 1» готовят специальную программу для жителей города. В нескольких точках Красноярска пройдут показательные выступления сводной роты почётного караула Поста № 1 совместно с курсантами Сибирской пожарно‑спасательной академии ГПС МЧС России.
