Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рысенок-сирота из Югры идет на поправку в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Центре охраны дикой природы «Инстинкт» продолжают выхаживать рысенка, привезенного из Ханты-Мансийского автономного округа. За время реабилитации животное заметно окрепло и начало набирать вес.

Источник: НИА Красноярск

Напомним, 10-месячную самку рыси обнаружили в феврале в городе Мегионе рядом с детским садом. Ослабленный зверь вышел к людям, вероятно, рано оставшись без матери и не сумев самостоятельно добывать пищу. После отлова рысенка направили в Красноярский край для восстановления.

При поступлении состояние животного оценивалось как тяжелое: рысенок был сильно истощен, вес находился на критическом уровне. Сейчас ситуация изменилась — у хищницы появился хороший аппетит, она съедает до трех килограммов мяса в день.

В ближайшее время животному планируют провести первую вакцинацию и ревакцинацию. Ранее сделать это было невозможно из-за ослабленного состояния организма.

Пока рысенок содержится в карантинном вольере. После полного восстановления специалисты рассчитывают подготовить животное к возвращению в дикую природу.