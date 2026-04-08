Рысенок-сирота из Югры идет на поправку в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Центре охраны дикой природы «Инстинкт» продолжают выхаживать рысенка, привезенного из Ханты-Мансийского автономного округа. За время реабилитации животное заметно окрепло и начало набирать вес.
Напомним, 10-месячную самку рыси обнаружили в феврале в городе Мегионе рядом с детским садом. Ослабленный зверь вышел к людям, вероятно, рано оставшись без матери и не сумев самостоятельно добывать пищу. После отлова рысенка направили в Красноярский край для восстановления.
При поступлении состояние животного оценивалось как тяжелое: рысенок был сильно истощен, вес находился на критическом уровне. Сейчас ситуация изменилась — у хищницы появился хороший аппетит, она съедает до трех килограммов мяса в день.
В ближайшее время животному планируют провести первую вакцинацию и ревакцинацию. Ранее сделать это было невозможно из-за ослабленного состояния организма.
Пока рысенок содержится в карантинном вольере. После полного восстановления специалисты рассчитывают подготовить животное к возвращению в дикую природу.