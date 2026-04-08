Рейсов из Сочи в Батуми станет больше. Количество полетов увеличит авиакомпания Red Wings.
Число рейсов, выполняемых из Сочи в Батуми, вырастет на период летнего сезона — с мая по сентябрь.
Кроме новых маршрутов прямые рейсы в Батуми доступны из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Екатеринбурга, Уфы, Краснодара и Сочи. После запуска новых направлений из Тюмени, Саратова, Перми, Волгограда, Оренбурга и Челябинска авиакомпания будет выполнять полеты в Грузию из 15 городов России.
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань сообщала о том, что Сочи готовится к запуску прямого авиасообщения с Китаем. В аэропорту может появиться прямой рейс в Пекин.