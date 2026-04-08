Белорусы смогут освятить куличи и яйца на Пасху 11 и 12 апреля в храмах страны.

Освещение пасхальных корзин (чаще всего в них куличи, крашеные яйца, соль, хлеб, мясные изделия, однако наполнение может разниться в зависимости от региона Беларуси) в церквях страны начнется уже 11 апреля в Великую субботу. Сделать это можно будет с 11.00 до 21.00. С более подробной информацией белорусы могут ознакомиться на сайтах храмов.