Новые ограничения для кикшеринга планируют ввести в Минске

МИНСК, 8 апр — Sputnik. Около 14 тысяч прокатных самокатов и тысяча электровелосипедов насчитывается в Минске, сообщил журналистам первый заместитель председателя Мингорисполкома Александр Комендант, передает корреспондент Sputnik.
По мнению Коменданта, 15 тысяч единиц средств передвижения — это очень много даже для столицы.
«Помимо удобства это и определенный дискомфорт для отдельных жителей. Наша задача — минимизировать этот дискомфорт», — отметил первый замглавы города.
Он также напомнил, что с наступлением весны начался и очередной сезон использования шеринга. Поэтому в среду прошло заседание совета по развитию предпринимательства при Мингорисполкоме на эту тему. На него пригласили и представителей компаний-операторов шеринга.
«С начала сезона мы получили несколько обращений от граждан жителей столицы по их недовольству работой шеринговых компаний либо неудобству пользования (шерингом — Sputnik)», — добавил Комендант.
Выступая на заседании, он особо подчеркнул, что у городских властей нет цели запретить шеринг как таковой. Но предлагается ряд решений по регулированию этой сферы.
Как и ранее, будут ограничены въезды в определенные зоны, будут и скоростные ограничения. Подобные меры вводились и ранее, но теперь будут некоторые новшества. К примеру, это запрет на парковку шеринга ближе 50 метров от всех входов в станции метро. Также нельзя будет ездить по прилегающим территориям больниц и учебных заведений. А также расширены зоны для начала и завершения аренды.
«Мы также предлагаем закрепить норму при которой пользователи будут заблокированы до конца сезона, если нарушили правила пользования», — добавил Комендант.
Уже работает чат-бот (@Samokat_ru_bot) куда жители столицы могут обратиться, если увидят нарушения пользования шерингом или если электросамокаты доставляют дискомфорт.
Эти и другие меры были обсуждены на заседании совета по развитию предпринимательства при Мингорисполкоме. Решение об ограничениях, как ожидается, примут в ближайшее время.