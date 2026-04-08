Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На обходе Красноярска с 12 апреля изменят схему движения

Это нужно для устройства подземного пешеходного перехода и водопропускной трубы.

Источник: Комсомольская правда

12 апреля на обходе Красноярска в районе путепровода через проспект Котельникова изменится схема движения. Как сообщили в КрУДор, ограничения связаны с реконструкцией трассы: на участке приступили к устройству подземного пешеходного перехода и водопропускной трубы.

В районе путепровода движение транспорта организуют по объездной дороге — вместо четырех полос будут две (по одной в каждую сторону). Ограничение будет действовать ориентировочно три месяца.

На участке возможны пробки, особенно в утренние и вечерние часы. Водителей просят учитывать эту информацию при выборе маршрута.

Напомним, что реконструкция обхода Красноярска завершится в 2027 году.