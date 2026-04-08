На обходе Красноярска с 12 апреля изменят схему движения

12 апреля на обходе Красноярска в районе путепровода через проспект Котельникова изменится схема движения. Как сообщили в КрУДор, ограничения связаны с реконструкцией трассы: на участке приступили к устройству подземного пешеходного перехода и водопропускной трубы.