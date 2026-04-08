В городе Рыбинске Ярославской области обновят Дворец культуры «Переборы»

Дворец культуры «Переборы» в городе Рыбинске Ярославской области полностью преобразится по нацпроекту «Семья». Ремонт рассчитан на три года, но подрядчик рассчитывает закончить раньше — уже в этом году, сообщили в городской администрации.
В рамках работ в здании будет заменена кровля, оконные и дверные блоки, выполнена облицовка фасада, отремонтированы входные группы. Также подрядчик отреставрирует декоративное панно на фасаде. В следующем году Дворец культуры отметит свое 60-летие. Капитальный ремонт станет подарком к юбилею для учреждения культуры и местных жителей.
«Объем, который предстоит выполнить, большой. Капитального ремонта во дворце не было много лет. Работы ведем в рамках нацпроекта “Семья”, который курирует Президент страны Владимир Путин. В конечном счете, дворец станет настоящим культурным центром — красивым, современным, удобным для творчества и отдыха», — рассказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.