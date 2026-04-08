«Тотальный диктант» впервые очно

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Донбассе и Новороссии впервые в очном формате пройдет акция «Тотальный диктант».
Об этом сообщил директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков.
«Будет открыто несколько десятков площадок. Более пяти тысяч человек, мы предполагаем, смогут очно писать тотальный диктант в новых регионах России», — сказал он.
Вячеслав Беляков уточнил, что организаторы сознательно не называют публично населенные пункты, где будут работать площадки, чтобы не привлекать излишнего внимания к этим местам.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
