Востоковед раскрыл роль Китая в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке

Китай поддерживал Иран на протяжении десятилетий, в том числе, во время его первой изоляции. Страны выстроили хорошие коммерческие, инвестиционные, и безусловно, политические связи. Более того, тогда под сделки с Ираном был создан специальный банк, который существует до сих пор — Банк Куньлунь.