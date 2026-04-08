Востоковед раскрыл роль Китая в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке

Китай в последнюю минуту вмешался в ситуацию на Ближнем Востоке, убедив Иран согласиться на двухнедельное прекращение огня, сообщила газета The New York Times. Востоковед Алексей Маслов в беседе с Новостями Mail рассказал подробнее о роли Пекина в дипломатическом урегулировании иранского конфликта.

Авторы и эксперты
Алексей Маслов
Востоковед
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт обратил внимание на прочный характер китайско-иранских дипломатических отношений. Он уверен, что Китай крайне заинтересован в том, чтобы нынешний иранский режим, пусть и в модернизированном виде, сохранялся.

Китай поддерживал Иран на протяжении десятилетий, в том числе, во время его первой изоляции. Страны выстроили хорошие коммерческие, инвестиционные, и безусловно, политические связи. Более того, тогда под сделки с Ираном был создан специальный банк, который существует до сих пор — Банк Куньлунь.

Китай также заинтересован в сохранении контроля Ирана над Ормузским проливом, поскольку через него проходит значительная часть грузов, направляющихся в КНР.

Практически 40% нефти и нефтяных продуктов идет через Ормуз, азотные удобрения, метанол и ряд других продуктов, крайне необходимых для китайской экономики. Пекин, хотя имеет большую подушку безопасности, заинтересован в том, чтобы транзит был стабильным, учитывая, что США методично отрезают Китай от нефтяных поставок.

Востоковед также отметил специфику китайской дипломатии — Пекин старается действовать за кулисами и разрешать конфликты путем переговоров.

Китай всегда латентным образом влияет на ситуацию, чтобы его не обвинили, что он выступает на чьей-то стороне. Накануне предстоящего визита Трампа в Пекин Китаю крайне невыгодно портить отношения с США, поэтому он и действует достаточно аккуратно.

Алексей Маслов
директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова

Ранее Bloomberg увидел рычаг давления на Китай в планах Трампа по контролю нефтяного сектора Ирана. По мнению журналистов, контроль США над энергопотоками Ирана укрепит позиции Трампа на предстоящих переговорах Си Цзиньпином, так как Китай является крупным импортером нефти.

