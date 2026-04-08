Востоковед раскрыл роль Китая в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке

Эксперт обратил внимание на прочный характер китайско-иранских дипломатических отношений. Он уверен, что Китай крайне заинтересован в том, чтобы нынешний иранский режим, пусть и в модернизированном виде, сохранялся.
Китай поддерживал Иран на протяжении десятилетий, в том числе, во время его первой изоляции. Страны выстроили хорошие коммерческие, инвестиционные, и безусловно, политические связи. Более того, тогда под сделки с Ираном был создан специальный банк, который существует до сих пор — Банк Куньлунь.
Китай также заинтересован в сохранении контроля Ирана над Ормузским проливом, поскольку через него проходит значительная часть грузов, направляющихся в КНР.
Практически 40% нефти и нефтяных продуктов идет через Ормуз, азотные удобрения, метанол и ряд других продуктов, крайне необходимых для китайской экономики. Пекин, хотя имеет большую подушку безопасности, заинтересован в том, чтобы транзит был стабильным, учитывая, что США методично отрезают Китай от нефтяных поставок.
Востоковед также отметил специфику китайской дипломатии — Пекин старается действовать за кулисами и разрешать конфликты путем переговоров.
Китай всегда латентным образом влияет на ситуацию, чтобы его не обвинили, что он выступает на чьей-то стороне. Накануне предстоящего визита Трампа в Пекин Китаю крайне невыгодно портить отношения с США, поэтому он и действует достаточно аккуратно.
Ранее Bloomberg увидел рычаг давления на Китай в планах Трампа по контролю нефтяного сектора Ирана. По мнению журналистов, контроль США над энергопотоками Ирана укрепит позиции Трампа на предстоящих переговорах Си Цзиньпином, так как Китай является крупным импортером нефти.