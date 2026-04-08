В Городецком округе пройдёт первенство России по муайтай

Нижегородская федерация муайтай сообщила, что ожидается участие 1200 тайбоксёров более чем из 60 субъектов Российской Федерации. Даты проведения состязаний на базе «Море спорта» — c 16 по 21 апреля.
Борьба за медали развернётся в четырёх возрастных категориях: мальчики и девочки 10−11 лет, юноши и девушки 12−13 лет, юноши и девушки 14−15 лет, юниоры и юниорки 16−17 лет. По итогам соревнований будет сформирована национальная сборная для участия в мировом первенстве, которое состоится в ноябре в Греции.
Сборная Нижегородской области выступит в Городецком округе сильнейшим составом. В частности, в неё вошли победители первенств мира: Александра Лытова, Лада Жохова, Василина Прямикова, Маргарита Клюкина, Михаил Малов, Иван Лисин. Также готовятся к старту призёры первенств мира и Европы.
«В 2024 году в Нижнем Новгороде проходил чемпионат России по муайтай. В 2025-м наш регион принимал первенство страны среди спортсменов 14−15 лет. Теперь же мы соберём на одной арене всех сильнейших юных тайбоксёров России и проведём национальные турниры в четырёх возрастных группах, — подчеркнул главный организатор соревнований, президент Нижегородской федерации муайтай Максим Виноградов. — При поддержке министерства спорта и Центра спортивной подготовки Нижегородской области, департамента физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода мы продолжаем проводить в регионе крупнейшие форумы по муайтай. Так у нижегородских тайбоксёров появляется дополнительный стимул прогрессировать и побеждать. В этом сезоне наши спортсмены уже показали блестящие результаты на чемпионате России, где завоевали три золотых и пять бронзовых медалей. А сейчас мы ждём успехов от молодёжного состава сборной области».
Кульминацией масштабной программы первенства России станет профессиональный турнир Изумрудной лиги. 21 апреля своё мастерство продемонстрирует квартет бойцов в весовой категории до 71 килограмма. Нижний Новгород будет представлять победитель молодёжного чемпионата мира по муайтай Виктор Кудряшов.
6+