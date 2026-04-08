В Городецком округе пройдёт первенство России по муайтай

«В 2024 году в Нижнем Новгороде проходил чемпионат России по муайтай. В 2025-м наш регион принимал первенство страны среди спортсменов 14−15 лет. Теперь же мы соберём на одной арене всех сильнейших юных тайбоксёров России и проведём национальные турниры в четырёх возрастных группах, — подчеркнул главный организатор соревнований, президент Нижегородской федерации муайтай Максим Виноградов. — При поддержке министерства спорта и Центра спортивной подготовки Нижегородской области, департамента физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода мы продолжаем проводить в регионе крупнейшие форумы по муайтай. Так у нижегородских тайбоксёров появляется дополнительный стимул прогрессировать и побеждать. В этом сезоне наши спортсмены уже показали блестящие результаты на чемпионате России, где завоевали три золотых и пять бронзовых медалей. А сейчас мы ждём успехов от молодёжного состава сборной области».