В Городецком округе пройдёт первенство России по муайтай

Масштабные соревнования соберут юных спортсменов из шести десятков регионов.

Нижегородская федерация муайтай сообщила, что ожидается участие 1200 тайбоксёров более чем из 60 субъектов Российской Федерации. Даты проведения состязаний на базе «Море спорта» — c 16 по 21 апреля.

Борьба за медали развернётся в четырёх возрастных категориях: мальчики и девочки 10−11 лет, юноши и девушки 12−13 лет, юноши и девушки 14−15 лет, юниоры и юниорки 16−17 лет. По итогам соревнований будет сформирована национальная сборная для участия в мировом первенстве, которое состоится в ноябре в Греции.

Сборная Нижегородской области выступит в Городецком округе сильнейшим составом. В частности, в неё вошли победители первенств мира: Александра Лытова, Лада Жохова, Василина Прямикова, Маргарита Клюкина, Михаил Малов, Иван Лисин. Также готовятся к старту призёры первенств мира и Европы.

«В 2024 году в Нижнем Новгороде проходил чемпионат России по муайтай. В 2025-м наш регион принимал первенство страны среди спортсменов 14−15 лет. Теперь же мы соберём на одной арене всех сильнейших юных тайбоксёров России и проведём национальные турниры в четырёх возрастных группах, — подчеркнул главный организатор соревнований, президент Нижегородской федерации муайтай Максим Виноградов. — При поддержке министерства спорта и Центра спортивной подготовки Нижегородской области, департамента физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода мы продолжаем проводить в регионе крупнейшие форумы по муайтай. Так у нижегородских тайбоксёров появляется дополнительный стимул прогрессировать и побеждать. В этом сезоне наши спортсмены уже показали блестящие результаты на чемпионате России, где завоевали три золотых и пять бронзовых медалей. А сейчас мы ждём успехов от молодёжного состава сборной области».

Кульминацией масштабной программы первенства России станет профессиональный турнир Изумрудной лиги. 21 апреля своё мастерство продемонстрирует квартет бойцов в весовой категории до 71 килограмма. Нижний Новгород будет представлять победитель молодёжного чемпионата мира по муайтай Виктор Кудряшов.

