В Нижегородской области с отравлением госпитализированы 54 человека

В Нижегородском регионе с отравлением госпитализировали 54 человека. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном Следственном комитете.
С 5 по 7 апреля в городскую больницу Уренского муниципального округа с признаками пищевого отравления поступили несколько местных жителей. Все они пили сырую воду из системы централизованного холодного водоснабжения.
По информации контент-партнера «РГ» Pravda-nn.ru, местные власти считают, что причиной может быть норовирус, попавший в организм из-за однократного попадания паводковых или сточных вод в водопровод.
6 апреля специалисты брали пробы воды из водопровода, однако вирусов или патогенной микрофлоры в результате проверки найдено не было. Местных жителей призвали воздержаться от употребления сырой воды, а при мытье посуды рекомендовали ополаскивать ее кипятком.
Сегодня в округе проведут дезинфекцию артезианских скважин и сетей центрального водопровода. Водоснабжение на это время приостановят.
В настоящее время устанавливаются все подробности произошедшего. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».