Мрамор и сцена из 4-х частей: каким будет новый театр кукол в Симферополе

Прокладка всех коммуникаций в здании уже завершена, заверил журналистов первый заместитель министра строительства Крыма Александр Резников.
«У нас из технологических присоединений только остались сети связи, интернет мы подключаем — и все. В целом на объекте вся инженерка практически завершена в полном объеме», — сообщил замминистра.
По его словам, общая строительная готовность объекта — порядка 83%, а фасадные работы завершены на 60%.
«По плану-графику, утвержденному Минстроем Российской Федерации, у нас предусмотрен ввод в эксплуатацию в декабре текущего года. Все основные все строительно-монтажные работы мы планируем выполнить в сентябре-октябре в полном объеме, чтобы в ноябре было получено разрешение на ввод в эксплуатацию», — сказал Резников.
Безусловно, театр — это не только стены, кресла зрительного зала и красивые люстры, но и еще тысяча разных деталей. Отдельная история — специальное театральное оборудование.
Представитель генподрядчика стройки Дмитрий Ширинский водит журналистов по объекту и показывает, как будет идти звук в зал — сейчас акустики прорабатывают схему, а также показывает звукозаписывающую студию с диффузором Шредингера — рассеивающей звук конструкцией, которая улучшает акустику помещений. Он также объясняет, как будет устроена сцена.
«Вот тут расположат лебедки для подъема и опускания сцены. Она представляет собой подъемно-опускную платформу из четырех элементов, то есть левый край может быть выше правого. Руководить этим действом будет режиссер из режиссерской, оборудованной за зрительными рядами. Также сборной будет авансцена», — рассказал Ширинский.
Александр Резников дополнил, что все предусмотренное планом театральное оборудование уже находится на складах, использовать в центре будут аппаратуру производства России и Китая, сейчас дорабатывается список всей необходимой техники.
«Этот объект у нас будет введен в эксплуатацию в этом году, у нас сомнений в этом нет. Заказчик, минстрой, подрядчик — все участники строительного процесса, все ресурсоснабжающие организации — к этому прилагают все усилия», — еще раз подчеркнул заместитель министра.
Также он отметил, что параллельно городские власти благоустраивают прилегающую к детскому центру территорию.
Ранее сообщалось, что проект детского театрального центра не менялся с момента его создания в 2017 году. Театр вырос вверх на шесть этажей, один из которых подземный, где предусмотрен паркинг.
По фасаду здания расставят фигуры атлантов, муз и кариатид. Внутри — две сцены с поворотными механизмами и световыми штангами, самая современна акустика. На первом этаже расположатся просторное фойе и помещение кассы, выше — два буфета: на 40 мест для зрителей и чуть меньший — для персонала. Также на верхних этажах устроят административные, технические, складские помещения, мастерские и репетиционные. Само здание театра рассчитано на работу 78 сотрудников и сможет дополнительно принимать еще гастролирующую труппу из 18 человек. Кроме того, здесь предусмотрены площади, на которых организуют студии детского развития и творчества.