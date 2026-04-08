В одном из округов Нижегородской области освободилось кресло главы

«Решением Совета депутатов досрочно прекращены полномочия главы МСУ округа С. В. Лавренова на основании его личного заявления», — сообщили представители муниципалитета в соцсетях.
На заседании в адрес уходящего главы прозвучали слова благодарности от депутатов, руководителей учреждений и администрации. По словам народных избранников, под руководством Лавренова в округе произошли позитивные перемены. Проведено благоустройство и ремонт дорог, обновлены места отдыха и жилой инфраструктуры.
Стоит добавить, что Лавренов руководил муниципалитетом с 2014 года. Его трудовая биография неразрывно связана с округом. Начинал он главным зоотехником в колхозе «Путь к коммунизму», а уже в феврале 1986 года возглавил это хозяйство. Затем были работа в комсомольских и партийных органах, руководство колхозом имени Ленина и предприятием «Маслодел».
В 1999—2004 годах Лавренов трудился на государственном «Ветлужском ликеро-водочном заводе», после чего возглавил управление делами районной администрации. С 2006 по 2011 год он работал в московских структурах ОАО «Росспиртпром».
Вернувшись в Ветлужский район, в феврале 2012 года Лавренов стал директором специальной (коррекционной) школы-интерната VIII вида, а с июня 2013 года и до назначения руководителем МСУ занимал пост заместителя главы администрации по ЖКХ, строительству и социальной сфере.
