В Воронежской области объявили желтый уровень опасности из-за тумана и грозы

Автоинспекторы напомнили водителям, как действовать при ухудшении погодных условий. Из-за плохой видимости предметы кажутся дальше, а скорость меньше, но на самом деле все — наоборот. Поэтому снизьте скорость (она должна быть вполовину меньше расстояния видимости). Помимо ближнего света (его необходимо направить под туман, как можно ближе к земле), используйте и противотуманные фары, как передние, так и задние (таким образом ваш автомобиль будет более заметен на дороге). Не включайте дальний свет, он отражается от мельчайших капель, из которых состоит туман, и ослепляет водителя.