В Воронежской области объявили желтый уровень опасности из-за тумана и грозы

Воронежцев ждет ухудшение погодных условий. Регион вошел в зону желтой опасности. Согласно предупреждениям прогностической карты Гидрометцентра по ЦФО, до вечера сегодняшнего дня, 8 апреля, местами по области ожидается гроза. А с 18 часов сегодняшнего вечера и до девяти утра 9 апреля синоптики обещают туман.
Автоинспекторы напомнили водителям, как действовать при ухудшении погодных условий. Из-за плохой видимости предметы кажутся дальше, а скорость меньше, но на самом деле все — наоборот. Поэтому снизьте скорость (она должна быть вполовину меньше расстояния видимости). Помимо ближнего света (его необходимо направить под туман, как можно ближе к земле), используйте и противотуманные фары, как передние, так и задние (таким образом ваш автомобиль будет более заметен на дороге). Не включайте дальний свет, он отражается от мельчайших капель, из которых состоит туман, и ослепляет водителя.
Соблюдайте дистанцию — в 1,5−2 раза больше, чем при ясной погоде. Не совершайте резких обгонов, маневров и торможений. Ориентируйтесь по обочине, так как глаза устают от постоянных попыток разглядеть машины сквозь туман. Ориентируйтесь по краю дороги при поворотах. Опустите стекла, так вы будете слышать шум других машин, а значит лучше понимать обстановку вокруг. При движении в тумане стоит включать дворники и обогрев лобового и заднего стекол.