Уголовное дело возбудили из-за отравления жителей Уренского района

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья» из-за отравления жителей Уренского округа. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.
Напомним, вечером 5 апреля несколько жителей центральной части Уреня обратились в больницу с признаками отравления. В округе собрали оперативный штаб, куда вошли медработники, сотрудники ЖКХ и специалисты Роспотребнадзора. Откуда пошла волна заболеваний, пока неизвестно, — специалисты продолжают искать причину.
«Со слов госпитализированных, все они употребляли сырую воду из системы централизованного холодного водоснабжения по месту проживания», — отмечают в региональном СУ СКР.
При этом в Урене предприняли ряд мер: ведется обеззараживание воды, ежедневно берутся пробы. Детские сады и школы перевели на дистант. Следователи также устанавливают все обстоятельства произошедшего. По пробам воды назначены необходимые исследования.