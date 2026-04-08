Уголовное дело возбудили из-за отравления жителей Уренского района

Вечером 5 апреля сразу несколько человек обратились в ЦРБ с признаками отравления.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья» из-за отравления жителей Уренского округа. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

Напомним, вечером 5 апреля несколько жителей центральной части Уреня обратились в больницу с признаками отравления. В округе собрали оперативный штаб, куда вошли медработники, сотрудники ЖКХ и специалисты Роспотребнадзора. Откуда пошла волна заболеваний, пока неизвестно, — специалисты продолжают искать причину.

«Со слов госпитализированных, все они употребляли сырую воду из системы централизованного холодного водоснабжения по месту проживания», — отмечают в региональном СУ СКР.

При этом в Урене предприняли ряд мер: ведется обеззараживание воды, ежедневно берутся пробы. Детские сады и школы перевели на дистант. Следователи также устанавливают все обстоятельства произошедшего. По пробам воды назначены необходимые исследования.