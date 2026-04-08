В Красноярском крае более 2 300 студентов приняли участие в региональном этапе «Российской студенческой весны»

В Красноярском крае завершился региональный этап Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». В нём приняли участие более 2 300 студентов. Лучшие номера фестиваля представят на гала-концерте, который пройдет в Красноярске 13 апреля. В этот же день подведут итоги сразу двух проектов — «Российской студенческой весны» и «Российской школьной весны». Организаторы назовут обладателей гран-при в каждой номинации, а также объявят результаты общевузовского зачета и направления «Вузовская программа». По итогам фестиваля сформируют сборные команды Красноярского края, которые представят регион на национальных финалах, — уточнили в пресс-службе агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития края. Всероссийский этап «Российской студенческой весны» среди студентов вузов пройдет в Красноярске с 24 по 29 июня. Финал «Российской школьной весны» состоится с 15 по 20 мая в Ставрополе.