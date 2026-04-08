В Нижегородской области начался региональный этап спортивной «Универсиады»

Студенческие спортивные соревнования среди команд высших учебных заведений Нижегородской области «Универсиада — 2026» стартовали по госпрограмме «Спорт России». В состязаниях примут участие около 2 тыс. студентов из 12 вузов региона, сообщили в пресс-службе областного правительства.
В течение трех месяцев будут организованы соревнования по 20 видам спорта, в том числе по бадминтону, баскетболу, волейболу, гиревому спорту, дартсу, чир-спорту. В региональном этапе принимают участие команды ННГУ им. Лобачевского, НГТУ им. Алексеева, Нижегородского института управления РАНХиГС, Нижегородской академии МВД и других вузов.
«Министерство спорта региона продолжает работу по привлечению как можно большего числа молодежи и студентов к активному образу жизни, вовлечению их в занятия спортом и физической культурой. В регионе действует комиссия по развитию студенческого спорта при совете ректоров вузов Нижегородской области, организованы студенческие лиги по различным видам спорта. Таким образом, мы выстраиваем системное взаимодействие с федерациями по видам спорта и вузами. “Универсиада” стала важной площадкой этого сотрудничества. Она объединяет представителей отрасли, студентов, тренеров и университеты вокруг одной цели — продвижения студенческого спорта», — подчеркнул министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.
Нижегородский этап универсиады станет отборочным для формирования студенческой сборной региона, которая представит область на X Всероссийской летней «Универсиаде» 2026 года. Соревнования пройдут в Краснодаре с 29 июля по 2 августа.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.