В Нижегородской области начался региональный этап спортивной «Универсиады»

«Министерство спорта региона продолжает работу по привлечению как можно большего числа молодежи и студентов к активному образу жизни, вовлечению их в занятия спортом и физической культурой. В регионе действует комиссия по развитию студенческого спорта при совете ректоров вузов Нижегородской области, организованы студенческие лиги по различным видам спорта. Таким образом, мы выстраиваем системное взаимодействие с федерациями по видам спорта и вузами. “Универсиада” стала важной площадкой этого сотрудничества. Она объединяет представителей отрасли, студентов, тренеров и университеты вокруг одной цели — продвижения студенческого спорта», — подчеркнул министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.