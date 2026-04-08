Нижегородцы напишут «Тотальный диктант» 18 апреля

В Нижнем Новгороде 18 апреля пройдет ежегодная просветительская акция «Тотальный диктант». Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области. Текст для двадцать третьего по счету диктанта подготовил ректор Литинститута Алексей Варламов, выбрав темой произведения детские годы Александра Пушкина. В европейской части России проверка грамотности стартует в 14:00.
Для очного участия в городе будет задействовано более 50 локаций, включая Нижегородский художественный музей, Музей фотографии и крупные вузы, такие как ННГУ им. Лобачевского и НИУ ВШЭ. Особое внимание уделено модельным библиотекам в разных районах города — от Приокского до Сормовского. Также к акции присоединятся жители области в Балахне и Горбатове. Регистрация на площадки открывается 8 апреля на официальном сайте проекта.
В рамках подготовки к диктанту в Нижнем Новгороде организован лекторий и серия экскурсий. Так, 15 апреля на базе ИЦАЭ пройдет демодиктант, где участники смогут разобрать сложные правила и подготовиться к основному этапу. Напомним, что проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и направлен на популяризацию грамотности и бережного отношения к русскому языку.
