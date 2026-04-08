Почти 800 нижегородцев пробегут Казанский марафон-2026

Почти 800 любителей бега из Нижегородской области готовятся выйти на старт Казанского марафона, который пройдет с 1 по 3 мая в столице Татарстана. В Казань отправятся спортсмены из Нижнего Новгорода, Дзержинска, Сарова, Арзамаса и еще более чем десятка населенных пунктов региона, сообщают организаторы.
Всего область представят 788 человек, при этом основную часть делегации составят нижегородцы — 644 участника. Еще 40 бегунов приедут из Дзержинска, 19 — из Сарова, 17 — из Арзамаса и 15 — из Кстова.
Организаторы ожидают рекорд: заявки подали уже более 35 тысяч человек из 33 стран. Общая численность участников может достичь 40 тысяч. В программе — дистанции от 3 до 42,2 километра, а для детей предусмотрены короткие забеги. Также в рамках события в четвертый раз пройдет чемпионат России по бегу.