Власти Ростова собираются судиться с ресурсниками из-за разрытий дорог

В Ростове-на-Дону не все поставщики ресурсов быстро и качественно устраняют разрытия дорог после работ на коммуникациях. С такими организациями ведется претензионная работа, сообщил после планерного совещания глава города Александр Скрябин.
Также при восстановлении разрытий ресурсники теперь должны обращать внимание на типы дорожных покрытий, соответствующие требования повысили в прошлом году. Например, на дорогах грузового каркаса при ремонте следует применять битумно-полимерные вяжущие материалы.
Компании должны обращать внимание не только на качество дорожных работ, но и на соблюдение гарантийных обязательств, на сроки устранения разрытий. Также необходимо строго соблюдать правила безопасности.
— К сожалению, среди ресурсоснабжающих организаций есть и те, кто систематически нарушает обязательства. Один из самых безответственных в этом вопросе — входящая в группу «Лукойл» компания «Ростовские тепловые сети». В их адрес уже направлены судебные претензии, — написал в соцсетях Александр Скрябин.
Глава донской столицы поручил департаменту автодорог проработать законодательную инициативу по увеличению штрафов для владельцев инженерных коммуникаций. В ближайшее время предложение вынесут на рассмотрение.
